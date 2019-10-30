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30 октября • обновлено в 11:37
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Месси превзошел невероятное бомбардирское достижение Роналду

2.2т Читать материал на украинском

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, сделавший дубль в матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (5:1), обошел своего давнего соперника Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

Лионель Месси

Лионель Месси

На счету Месси 608 мячей, забитых за клуб, а у Криштиану — 606. Причем Месси понадобилось для этого на 119 игр меньше. 608 голов он забил за 695 игр, а Криштиану 606 мячей - за 814 поединков.

Интересно, что, в отличие от Роналду, все свои голы Месси забивал за один клуб - "Барселону".

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

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Стоит отметить, что один из голов Месси забил ударом со штрафного. Это 50 взятие ворот прямым ударом со штрафного в карьере аргентинского форварда.

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

Лионель Месси в матче с "Вальядолидом"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Месси установил исторический рекорд Лиги чемпионов.

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Персоны
Лионель Месси Криштиану Роналду
Место
Испания Барселона
Тег
ФК Барселона
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Какое же оно невероятное, если Месси его превзошёл?
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