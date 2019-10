Месси превзошел невероятное бомбардирское достижение Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, сделавший дубль в матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (5:1), обошел своего давнего соперника Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

На счету Месси 608 мячей, забитых за клуб, а у Криштиану — 606. Причем Месси понадобилось для этого на 119 игр меньше. 608 голов он забил за 695 игр, а Криштиану 606 мячей - за 814 поединков.

Messi has now passed Ronaldo in club goals scored—in 118 fewer games 💥 @brfootball pic.twitter.com/jjqw3zs8Tm