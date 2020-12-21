Месси повторил "вечный" рекорд Пеле

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил невероятный рекорд "Короля футбола" Пеле по количеству голов за одну команду.

Как сообщается в Twitter каталонского клуба, мяч, забитый аргентинцем в ворота "Валенсии" в 14-м туре чемпионата Испании стал для него 643-м в футболке "сине-гранатовых". На изображении, которое появилось у "Барселоны" в социальной сети, Месси сидит на троне, а бразилец надевает ему на голову корону.

"Барселона" поздравила Месси Twitter "Барселоны"

Отметим, что Пеле свои 643 гола забил за "Сантос", за который он выступал с 1956 по 1974 год. Чтобы догнать "Короля футбола", аргентинцу понадобилось 748 матчей.

В поединке с "Валенсией" Лионель сравнял счет в самой концовке первого тайма, удачно сыграв на добивании после незабитого пенальти. Во второй половине каталонцам удалось выйти вперед, но левантийцы ответили свои взятием ворот и свели матч вничью (2:2).

"Барселона" находится на пятом месте в таблице, уступая мадридским "Реалу" и "Атлетико" по 8 очков, но последние сыграли на один поединок меньше, чем клуб Месси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 750-й гол в карьере.