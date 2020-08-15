Месси поставил ультиматум "Барселоне" – испанская радиостанция

После разгромного поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8) радиостанция Cadena COPE сообщила, что Месси поставил команде ультиматум.

Аргентинец покинет команду в 2021 году, если руководство каталонцев не примет никаких действий по реструктуризации команды. Лео останется только в случае кардинальных изменений в клубе.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.

Месси готов уйти из "Барселоны" Twitter Cadena COPE

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ливерпуль" получит бонусную выплату от "Барселоны" если полузащитник Филиппе Коутинью, выступающий за "Баварию" на правах аренды из каталонского клуба, выиграет Лигу чемпионов.