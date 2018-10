Месси получил перелом: названы сроки восстановления футболиста

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит поединок Лиги чемпионов с миланским "Интером" (24 октября) и Эль-Класико с мадридским "Реалом" (28 октября).

"Обследование Месси подтвердили, что у футболиста перелом лучевой кости правой руки.Он будет отсутствовать примерно три недели", – сообщает "Барселона" у себя в Twitter.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo