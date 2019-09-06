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8 сентября • обновлено в 11:34
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Месси подписал с "Барселоной" уникальный контракт

8.1т Читать материал на украинском

В контракте аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб в конце любого сезона.

Лионель Месси

Лионель Месси

Как сообщает издание El Pais, соглашение Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года. В нем прописано условие, позволяющее аргентинцу расторгать договор по своему желанию 30 июня каждого года. Таким образом, руководство "Барселоны" предоставило Месси право самому принимать решение относительно своего будущего.

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Также сообщается, что аналогичные соглашения были подписаны в свое время с другими легендами "Барселоны" Андресом Иньестой, Хави и Карлесом Пуйолем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые знаменитого университета в Бельгии вывели формулу и выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду.

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Персона
Лионель Месси
Место
Испания Барселона
Тег
ФК Барселона
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