Месси подписал с "Барселоной" уникальный контракт

В контракте аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб в конце любого сезона.

Лионель Месси

Как сообщает издание El Pais, соглашение Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года. В нем прописано условие, позволяющее аргентинцу расторгать договор по своему желанию 30 июня каждого года. Таким образом, руководство "Барселоны" предоставило Месси право самому принимать решение относительно своего будущего.

Также сообщается, что аналогичные соглашения были подписаны в свое время с другими легендами "Барселоны" Андресом Иньестой, Хави и Карлесом Пуйолем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые знаменитого университета в Бельгии вывели формулу и выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду.

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