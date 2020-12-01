Месси почтил память Марадоны во время матча и поплатился за это. Видео

Максим Иншаков Футбол 18:48, 1.12.2020 Обновлено: 19:58, 1.12.2020

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси почтил память своего легендарного земляка Диего Марадони и получил за это желтую карточку.

Месси получил предупреждение от арбитра
Twitter Goal.com

На 73-й минуте матча 11-го тура Примеры против "Осасуны" Месси, забив четвертый гол, снял свою футболку, под которой оказалась экипировка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером.

Именно под ним выступал Марадона в 1993 году. Сам Лео играл за молодёжку "Ньюэллс Олд Бойз" с 1995 по 2000 год.

На видео с 1:13

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось, возможно, последнее прижизненное видео с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался в среду, 25 ноября.

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