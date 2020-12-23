Месси побил "вечный" рекорд Пеле

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, отметившись голом в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (0:3), вышел на первое место в мире по числу голов, забитых за один клуб – 644.

Аргентинский футболист, выступая за "Барселону" с 2003 года, за 749 матчей обошел достижение легендарного бразильского форварда Пеле.

Месси вышел на 1-е место по числу голов за один клуб Twitter "Барселоны"

"Король футбола" играл за "Сантос" с 1956 по 1974 год, реализовав за это время 643 удара. Рекорд Пеле держался более 40 лет, за что получил название вечного.

33-летний Месси является воспитанником футбольной академии "Барселоны". В составе первой команды выступает с 17 лет.

С теx пор вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и семь раз – чемпионата Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 750-й гол в карьере.