Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Месси отлучен от сборной за критику футбольных функционеров

Читать материал на украинском

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 1500 долларов за свое неспортивное поведение во время проведения Кубка Америки - 2019.

Как сообщает испанское издание AS, форвард "Барселоны" не сможет сыграть в стартовом матче сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

В матче за третье место против сборной Чили Месси был удален с поля за драку с Гари Меделем, а после игры обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции.

Разборки Месси и Меделя

Разборки Месси и Меделя

За такие действия аргентинцу грозило отлучение от официальных соревнований под эгидой этой организации на срок до двух лет.

Новости
Двойник Месси попал в скандал из-за сексуальных домогательств

Позже Месси принес свои извинения, видимо это и смягчило наказание футболисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в списке 100 самых богатых знаменитостей.

По версии авторитетного журнала Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019-го футболист заработал 127 миллионов долларов.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Кубок Америки" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок Америки
Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel