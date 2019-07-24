Месси отлучен от сборной за критику футбольных функционеров

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 1500 долларов за свое неспортивное поведение во время проведения Кубка Америки - 2019.

Как сообщает испанское издание AS, форвард "Барселоны" не сможет сыграть в стартовом матче сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

В матче за третье место против сборной Чили Месси был удален с поля за драку с Гари Меделем, а после игры обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции.

Разборки Месси и Меделя

За такие действия аргентинцу грозило отлучение от официальных соревнований под эгидой этой организации на срок до двух лет.

Позже Месси принес свои извинения, видимо это и смягчило наказание футболисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в списке 100 самых богатых знаменитостей.

По версии авторитетного журнала Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019-го футболист заработал 127 миллионов долларов.

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