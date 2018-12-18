МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Месси обошел Роналду, установив феноменальный рекорд

Читать материал на украинском

Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил пятую в своей карьере «Золотую бутсу». Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

Месси стал первым в истории футболистом, который в пятый раз получил «Золотую бутсу». Награду вручают игроку, который на протяжении сезона забил наибольшее количество мячей в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

Месси обошел Роналду, установив феноменальный рекорд

twitter.com/wearemessi

Новости
15 миллионов долларов: Месси сделал суперподарок семье на Рождество

В нынешнем сезоне за «Барселону» аргентинец сыграл 68 матчей, в который отметился 34 голами.

Месси обошел Роналду, установив феноменальный рекорд

twitter.com/wearemessi

Ранее Месси завоевывал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Золотой мяч"-2018 (награду, которую вручает журнал France Football лучшему футболисту года в Европе) получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. 63-я торжественная церемония прошла в Париже.

Персона
Лионель Месси
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги