Месси обошел Роналду, установив феноменальный рекорд

Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил пятую в своей карьере «Золотую бутсу». Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

Месси стал первым в истории футболистом, который в пятый раз получил «Золотую бутсу». Награду вручают игроку, который на протяжении сезона забил наибольшее количество мячей в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

twitter.com/wearemessi

В нынешнем сезоне за «Барселону» аргентинец сыграл 68 матчей, в который отметился 34 голами.

twitter.com/wearemessi

Ранее Месси завоевывал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Золотой мяч"-2018 (награду, которую вручает журнал France Football лучшему футболисту года в Европе) получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. 63-я торжественная церемония прошла в Париже.