Месси о руководстве "Барселоны": вышвырнули из команды, но уже ничего не удивляет

Звезд каталонской "Барселоны" Лионель Месси раскритиковал руководство клуба за уход форварда Луиса Суареса.

По мнению аргентинского капитана "блаугранас", уругвайский нападающий не заслужил того, что окажется ненужным "Барсе".

"Будет очень странно видеть тебя в футболке другого клуба, еще страннее – играть против тебя. Ты заслуживал другого ухода. Ты один из важнейших игроков в истории "Барселоны". Ты не заслуживал, чтобы тебя вышвырнули из команды подобным образом. Но меня уже ничего не удивляет. Желаю тебя всего наилучшего в новом клубе. Очень тебя люблю. Скоро увидимся", – написал Месси на своей странице в Instagram.

Напомним, Луис Суарес провел в "Барселоне" шесть сезонов, сыграв 283 матча и забив 198 голов. Уругваец продолжит карьеру в "Атлетико".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луиса Суареса обвинили в мошенничестве при попытке перехода в итальянский "Ювентус".