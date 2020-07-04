Месси может перейти в "Манчестер Сити", – источник

Максим Богданов Футбол 10:29, 4.07.2020 Обновлено: 10:31, 4.07.2020

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин, самым реальным вариантом продолжения карьеры для 33-летнего страйкера является "Манчестер Сити".

"Есть реальная возможность перехода Лео Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити". Это подтверждается моими источниками в Каталонии и Англии. Сделка станет большим успехом для всех сторон", – написал Мартин в Instagram.

Instagram Кристиана Мартина

3 июня стало известно, что аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами и планирует покинуть клуб по истечении действующего договора – летом 2021 года.

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