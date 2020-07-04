Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

Как сообщает аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин, самым реальным вариантом продолжения карьеры для 33-летнего страйкера является "Манчестер Сити".

"Есть реальная возможность перехода Лео Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити". Это подтверждается моими источниками в Каталонии и Англии. Сделка станет большим успехом для всех сторон", – написал Мартин в Instagram.

Месси может перейти в "Манчестер Сити", – источник Instagram Кристиана Мартина

3 июня стало известно, что аргентинец приостановил переговоры о новом контракте с каталонцами и планирует покинуть клуб по истечении действующего договора – летом 2021 года.