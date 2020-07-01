Месси легендарным ударом забил 700-й гол в карьере

Гол нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота "Атлетико" в рамках 33-го тура чемпионата Испании стал для него 700-м в карьере.

На 50-й минуте встречи при счете 1:1 Месси уверенно реализовал пенальти, забив легендарным ударом в стиле Паненки. Теперь на его счету 630 голов за "Барселону" и 70 голов за сборную Аргентины.

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере Twitter Goal

Отметим, что аргентинец стал седьмым футболистом в истории и вторым среди действующих игроков, которому покорилось это достижение. Нетрудно догадаться, что другим членом "клуба 700" ранее стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого уже 728 голов.

Вместе с ними в этом почетном списке находятся бразильцы Пеле и Ромарио, венгр Ференц Пушкаш, немец Герд Мюллер и австриец Йозеф Бицан.

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере Twitter ESPN Stats & Info

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на гол Месси, "Барселона" не сумела победить "Атлетико" и потеряла важные очки в чемпионской гонке с "Реалом".