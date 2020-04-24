Месси или Роналду? Назван лучший футболист последних 25 лет

Михаил Морозов Футбол 12:30, 24.04.2020

Авторитетное издание FourFourTwo назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком последних 25 лет.

"Лучший игрок последних 25 лет является явным претендентом на звание лучшего в истории. Он забил 603 гола в 687 матчах за клуб, но эта статистика полностью не отображает его вклад в успехи "Барселоны"", – написано в его описании на сайте FourFourTwo.

Лионель Месси против Криштиану Роналду - главное противостояние современного футбола
Спорт-Экспресс

Второе место в рейтинге из 25 футболистов занял главный соперник аргентинца – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На третьей позиции в списке оказался экс-полузащитник мадридского "Реала", а ныне его тренер Зинедин Зидан.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Зинедин Зидан;

4. Роналдо;

5. Рональдиньо;

6. Тьерри Анри;

7. Хави;

8. Андрес Иньеста;

9. Паоло Мальдини;

10. Роберто Баджо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни Месси, ни Роналду не попали в тройку самых техничных футболистов в истории.

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