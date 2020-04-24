Месси или Роналду? Назван лучший футболист последних 25 лет

Авторитетное издание FourFourTwo назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком последних 25 лет.
"Лучший игрок последних 25 лет является явным претендентом на звание лучшего в истории. Он забил 603 гола в 687 матчах за клуб, но эта статистика полностью не отображает его вклад в успехи "Барселоны"", – написано в его описании на сайте FourFourTwo.
Лионель Месси против Криштиану Роналду - главное противостояние современного футбола
Спорт-Экспресс
Второе место в рейтинге из 25 футболистов занял главный соперник аргентинца – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На третьей позиции в списке оказался экс-полузащитник мадридского "Реала", а ныне его тренер Зинедин Зидан.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Зинедин Зидан;
4. Роналдо;
5. Рональдиньо;
6. Тьерри Анри;
7. Хави;
8. Андрес Иньеста;
9. Паоло Мальдини;
10. Роберто Баджо.
Как сообщал OBOZREVATEL, ни Месси, ни Роналду не попали в тройку самых техничных футболистов в истории.
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