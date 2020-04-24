Главная Новости
24 апреля • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Месси или Роналду? Назван лучший футболист последних 25 лет

Читать материал на украинском

Авторитетное издание FourFourTwo назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком последних 25 лет.

"Лучший игрок последних 25 лет является явным претендентом на звание лучшего в истории. Он забил 603 гола в 687 матчах за клуб, но эта статистика полностью не отображает его вклад в успехи "Барселоны"", – написано в его описании на сайте FourFourTwo.

Лионель Месси против Криштиану Роналду - главное противостояние современного футбола

Лионель Месси против Криштиану Роналду - главное противостояние современного футбола

Спорт-Экспресс

Второе место в рейтинге из 25 футболистов занял главный соперник аргентинца – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На третьей позиции в списке оказался экс-полузащитник мадридского "Реала", а ныне его тренер Зинедин Зидан.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Зинедин Зидан;

4. Роналдо;

5. Рональдиньо;

6. Тьерри Анри;

7. Хави;

8. Андрес Иньеста;

9. Паоло Мальдини;

10. Роберто Баджо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни Месси, ни Роналду не попали в тройку самых техничных футболистов в истории.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Зинедин Зидан Андрес Иньеста Рональдиньо Роналдо Криштиану Роналду Лионель Месси
Теги
ФК Барселона ФК Ювентус Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку