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Месси хочет покинуть "Барселону" – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Лионель Месси

Лионель Месси собирается уйти из "Барселоны".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет уйти из команды после окончания контракта, который действует до лета 2021 года.

Как сообщает издание Cadena Ser, переговоры о новом соглашении аргентинца с клубом начались очень хорошо, но в связи с последними событиями футболист принял решение их приостановить.

Месси надоело то, что его обвиняют в проблемах "Барселоны" и делают ответственным за решения, которые он не принимал.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 37 матчей за каталонский клуб, в которых он забил 27 голов и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, что лидеры "Барселоны" находятся не в лучших отношениях с наставником команды Кике Сетьеном и его тренерским штабом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Месси стал седьмым игроком в истории футбола, которому удалось забить 700 голов за карьеру.

ФК БарселонаЛионель Месси
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