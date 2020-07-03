Месси хочет покинуть "Барселону" – СМИ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет уйти из команды после окончания контракта, который действует до лета 2021 года.

Как сообщает издание Cadena Ser, переговоры о новом соглашении аргентинца с клубом начались очень хорошо, но в связи с последними событиями футболист принял решение их приостановить.

Месси надоело то, что его обвиняют в проблемах "Барселоны" и делают ответственным за решения, которые он не принимал.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 37 матчей за каталонский клуб, в которых он забил 27 голов и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, что лидеры "Барселоны" находятся не в лучших отношениях с наставником команды Кике Сетьеном и его тренерским штабом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Месси стал седьмым игроком в истории футбола, которому удалось забить 700 голов за карьеру.