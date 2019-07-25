Месси грозит жестокое наказание: что произошло

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает варианты с дисквалификацией на срок от двух до шести месяцев. Это означает, что Месси могут отстранить от всех матчей сборной до конца 2019 года.
32-летний аргентинец может понести наказание за критику в адрес КОНМЕБОЛ во время Копа Америка-2019.
Лионель Месси
Напомним, после матча с Чили он не явился на награждение, резко раскритиковал судей, работу VAR и прямо обвинил чиновников в коррупции.
Сборная Аргентины завоевала на турнире лишь бронзовые медали. При этом Лео за свою карьеру еще ни разу не выигрывал Копа Америка.
Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала на Копа Америка-2019 Аргентина устроила демарш и попросилась в УЕФА.
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