Месси грозит жестокое наказание: что произошло

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает варианты с дисквалификацией на срок от двух до шести месяцев. Это означает, что Месси могут отстранить от всех матчей сборной до конца 2019 года.

Новости Месси отлучен от сборной за критику футбольных функционеров

32-летний аргентинец может понести наказание за критику в адрес КОНМЕБОЛ во время Копа Америка-2019.

Лионель Месси

Напомним, после матча с Чили он не явился на награждение, резко раскритиковал судей, работу VAR и прямо обвинил чиновников в коррупции.

Сборная Аргентины завоевала на турнире лишь бронзовые медали. При этом Лео за свою карьеру еще ни разу не выигрывал Копа Америка.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала на Копа Америка-2019 Аргентина устроила демарш и попросилась в УЕФА.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!