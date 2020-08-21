Месси готов покинуть "Барселону" – СМИ

Михаил Морозов Футбол 10:10, 21.08.2020

Звезда "Барселоны" Лионель Месси прервал отпуск ради встречи с новым тренером команды Рональдом Куманом. На ней обсуждался вопрос будущего аргентинца в каталонском клубе.

Как сообщает издание AS, Месси склоняется к тому, чтобы покинуть "Барселону". В то же время, он знает о том, что ему будет непросто уйти из каталонского клуба из-за действующего контракта, который заканчивается летом 2021 года.

Представители "Барселоны" отказались комментировать встречу Кумана и Месси, сказав только, что новый проект Кумана будет строиться вокруг десятого номера "сине-гранатовых", который, напомним, принадлежит именно Месси.

Как сообщал OBOZREVATEL, у аргентинца были проблемы с бывшим тренером клуба Кике Сетьеном и его помощником. Футболист был недоволен игрой "Барселоны" и назвал команду слабой.

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