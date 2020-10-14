Месси чуть не подрался с соперниками после матча сборной Аргентины. Видео

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси вступил в словесную перепалку с боливийцами после матча второго тура отбора на чемпионате мира 2022 года.

После финального свистка нападающий поругался с капитаном соперников Марсело Морено, который ранее выступал за донецкий "Шахтер", и их тренером Лукасом Навой. Дело чуть не дошло до драки. Причина конфликта остается неизвестной.

Отметим, что Аргентина одержала первую выездную победу над Боливией с 2005 года. Морено открыл счет в матче, но гостям удалось переломить ход встречи и выиграть с результатом 2:1. В стартовом туре отбора на ЧМ-2022 аргентинцы одержали минимальную победу над Эквадором (1:0), а Боливия разгромно уступила бразильцам (0:5).

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси вошел в тройку самых подешевевших футболистов в 2020 году.