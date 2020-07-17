Месси: "Барселона" – слабая команда

После домашнего поражения в матче испанской Ла Лиги против "Осасуны" и чемпионства мадридского "Реала" Лионель Месси эмоциально отреагировал на последние результаты "Барселоны".

""Барселона" – слабая команда, которую можно победить при помощи достаточного энтузиазма и интенсивности. Мы потеряли большое количество очков там, где не должны были этого делать. Нам нужно быть самокритичными. Это касается как игроков, так и всего клуба в целом. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то нам нужно меняться. Если мы продолжим в том же духе, то проиграем "Наполи"", – цитирует слова Месси издание Goal.

Напомним, что первом матче на стадии 1/8 финала "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Наполи" (1:1). В случае победы над итальянской командой, каталонцы встретятся с победителем пары "Челси" – "Бавария" (0:3 после первой игры).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Месси может покинуть "Барселону". У него возникли проблемы с руководством в процессе подписания нового контракта.