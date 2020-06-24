Месси – 33: в сети показали 50 лучших голов в карьере аргентинца

Михаил Морозов Футбол 15:08, 24.06.2020 Обновлено: 15:12, 24.06.2020

Сегодня, 24 июня, одной из главных звезд мирового футбола Лионелю Месси исполнилось 33 года.

На YouTube-канале InMessionante опубликовали видео, в котором собраны 50 лучших голов в карьере аргентинского нападающего "Барселоны".

Месси, который присоединился к "сине-гранатовым" в 13 лет, а уже в 17-летнем возрасте забил свой первый гол, принял участие в 722 матчах за каталонский клуб, в которых забил 629 голов и отдал 270 результативных передач. Он также сыграл 138 поединков за сборную Аргентины, отличившись 70 голами и 42 ассистами, и является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних матчей Месси установил уникальное достижение в истории чемпионатов Испании.

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