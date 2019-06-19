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"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

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Футболист сборной Украины Иван Ордец стал жертвой травли в интернете, после того, как подписал контракт с московским "Динамо".

Поступок 26-летнего экс-защитника "Шахтера" называют "мерзостью", вспоминают тысячи убитых на Донбассе, и хоронят, как игрока сборной.

""Как чувак из Волновахи, где московские силы совершили теракт и взорвали "градом" целый автобус гражданских, может переходить в московское "Динамо", это просто долб..бизм головного мозга. Это бл..ть в голове не помещается. Хочет забанить - пожалуйста, но это какой-то зомбоклуб если им так там промывают мозги", - пишут юзеры.

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

"Мерзость": футболист сборной Украины поплатился за переезд в Россию

tribuna.com

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"Долго не раздумывал": футболист сборной Украины в восторге от переезда в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в питерский "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий. Еще один игрок "Шахтер" Олег Демченко продолжит карьеру в казанском "Рубине".

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Иван Ордец
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Конченый ватник!!!!!!!!
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Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
це називається тварюка подібна на людську істоту.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Тупой ватник в 26 лет попрощался со сборной.
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