Футболист сборной Украины Иван Ордец стал жертвой травли в интернете, после того, как подписал контракт с московским "Динамо".

Поступок 26-летнего экс-защитника "Шахтера" называют "мерзостью", вспоминают тысячи убитых на Донбассе, и хоронят, как игрока сборной.

""Как чувак из Волновахи, где московские силы совершили теракт и взорвали "градом" целый автобус гражданских, может переходить в московское "Динамо", это просто долб..бизм головного мозга. Это бл..ть в голове не помещается. Хочет забанить - пожалуйста, но это какой-то зомбоклуб если им так там промывают мозги", - пишут юзеры.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в питерский "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий. Еще один игрок "Шахтер" Олег Демченко продолжит карьеру в казанском "Рубине".

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