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23 декабря • обновлено в 20:38
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"Менять принципы": Суркис высказался о трансфере лидера "Динамо"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи в СМИ относительно ухода из команды защитника Виталия Миколенко.

Босс "бело-синих" не подтвердил, но и не опроверг информацию о предложении о продаже футболиста, однако дал категоричный комментарий по поводу возможного трансфера.

"Киевское "Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – цитирует Суркиса пресс-служба киевского клуба.

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Напомним, что 20-летний защитник дебютировал за "Динамо" летом 2017 года в домашнем матче чемпионата Украины с каменской "Сталью" (4:1). С тех пор Виталий провел за киевлян во всех турнирах 64 матча, забив три гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" попало в топ-15 лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Трансферы
Персоны
Виталий Миколенко Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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