''Меня за***ло!'' Фанаты "Динамо" устроили взбучку футболистам - опубликовано видео

Фанаты киевского "Динамо" в жесткой форме выразили свое недовольство последними результатами команды и ее игрой. По окончании поединка Лиги Европы, в котором "бело-синие" упустили победу над чешским "Яблонецем", поклонники вице-чемпионов страны вызвали игроков на разговор.

Подойти к разъяренному сектору динамовских фанов решились лишь капитан Николай Морозюк, защитник Никита Бурда, запасной вратарь Георгий Бущан и один из лидеров команды Виктор Цыганков. Футболистам пришлось выслушать претензии, высказывая которые, болельщики не стеснялись в выражения. "Вы них*ра не играете!" – прокричал один из представителей ультрас. "Меня за***ло! Мы вас поддерживаем! Терпите, б***ь! Работайте!" – призвал игроков другой фан.

Отметим, что после жесткого разговора болельщики затянули кричалку "Мы с тобой, "Динамо" Киев, хей-хей!".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич объяснил неудачу команды в игре с "Яблонецем".