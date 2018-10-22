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"Меня спровоцировали": Хачериди признался, что же случилось в скандальном матче в Москве

1.3тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Украины и греческого клуба ПАОКЕвгений Хачериди откровенно рассказал, что же случилось в Москве и почему он показал щитки в цветах флага Украины после выездного матча со "Спартаком" в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить "Иди сюда". Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом всё и закончилось", - отметил футболист в эфире программы "Профутбол".

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Хачериди рассказал, что после того, как начал разгораться скандал, его агенту звонил сын президента ПАОКа и выговаривал футболисту за неуважение к России.

"Я объяснил своему агенту - Вадиму Шаблию, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", - сказал в завершение Евгений Хачериди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА вынес свой вердикт по поводу скандального поступка футболиста сборной Украины Евгения Хачериди в Москве

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Евгений Хачериди
Объект
ПАОК
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