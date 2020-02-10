"Меня поражает": Морозюк разгромил легенду "Динамо"

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк гневно высказался в адрес одного из экс-тренеров команды и легенды клуба Олега Лужного.

Полузащитник турецкого "Ризеспора" вспомнил, в частности, поединки против итальянского "Лацио" в Лиге Европы в 2018 году.

Николай Морозюк ФК "Ризеспор"

"Тебе нарисовали рельсы и ты должен бегать. "Коля, сколько ты подач сделал за первый тайм? Нужно от 12-ти и больше". А с какого хр*на я должен сделать 12 подач? Откуда? Вот такое у людей понимание. Откуда это взялось? Это Лужный говорил. Меня это поражает. Мы играем на контратаках. За тайм с "Лацио" провели три-четыре контратаки. Мне говорят: "Сколько ты сделал подач?". Какие нахр*н подачи, я только два раза центр поля ногой переступил для статистики", – сказал Морозюк в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Как сообщал OBOZREVATEL, супруге Николая Морозюка Ирине грозит тюрьма за исполнение гимна Украины в полураздетом виде.

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