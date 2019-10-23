"Меня достает": Коноплянка сорвался после матча Лиги чемпионов

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о поединке против "Динамо" (Загреб) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Он назвал результат встречи - 2:2 - закономерным, однако отметил, что не обошлось без грубых ошибок арбитра.

Евгений Коноплянка в матче с "Динамо" Загреб

"Динамо" Загреб - серьезная команда. Мы были к этому готовы, но не были готовы к судейским сюрпризам. Однако я поздравляю соперника с ничьей, ведь игра была достойной, а результат - закономерный. Мы хотели победить. Я считаю, что мы сыграли неплохо, но можем лучше. Как я забил гол? Не зря же я с Марлосом в одной комнате живу. Увидел, что он без опеки, мяч у него под ногой. Понятно, что нужно было вбегать в зону, открываться - знал, что он отдаст", - отметил Коноплянка после матча в эфире канала "Футбол 1" .

Футболист прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Шахтера".

"Для меня – это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Футболист мешал Андрею выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня. Сталкивался с Лаосом (испанским арбитром - Ред.) 10 раз на футбольном поле, причем девять матчей были именно такими", - отметил Евгений.

Евгений Коноплянка и арбитр Антонио Матео Лаос

Также он добавил, что судьба "Шахтера" в Лиге чемпионов находится по-прежнему в его руках.

"Какие у нас шансы? Все зависит от нас. Хорошо, что осечка произошла сейчас, а не в последних турах. Я уверен, что вопрос выхода из группы решится в последнем матче. А пока что впереди - тяжелейший поединок на выезде с Загребом", - сказал Коноплянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября чемпион Украины донецкий "Шахтер" не смог в домашнем матче обыграть загребское "Динамо".

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