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''Меня аж захватывает'': Вернидуб высказался об Украине

1.9тЧитать материал на украинском

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб выступил с патриотическим заявлением. Наставник команды УПЛ признался в любви к Украине.

"Почему я должен не любить свою страну? Мне тоже может много вещей не нравиться – президент, премьер-министр, кто угодно. Но люди здесь прекрасные. Да вы включите музыку на украинском языке. Да лучше языка – нет! Меня аж захватывает, когда об этом говорю", – цитирует украинского специалиста Tribuna.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Также наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.

Персона
Петро Вернидубов
Тег
ФК Заря
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это который в Зените играл, деньги зарабатывал?))))))))
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