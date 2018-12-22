''Меня аж захватывает'': Вернидуб высказался об Украине

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб выступил с патриотическим заявлением. Наставник команды УПЛ признался в любви к Украине.

"Почему я должен не любить свою страну? Мне тоже может много вещей не нравиться – президент, премьер-министр, кто угодно. Но люди здесь прекрасные. Да вы включите музыку на украинском языке. Да лучше языка – нет! Меня аж захватывает, когда об этом говорю", – цитирует украинского специалиста Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Также наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.