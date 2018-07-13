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Чемпионат мира 2018
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Слишком сексуально: ФИФА объяснила неожиданное требование на ЧМ-2018

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В Международной федерации футбола (ФИФА) пояснили, почему просили официальных вещателей чемпионата мира по футболу-2018 уделять меньше эфирного времени симпатичным болельщицам на трибунах во время трансляций.

В ФИФА проводят антидискриминационную кампанию.

"Длительная демонстрация девушек на трибунах может показаться неэтичной. Кроме того, в подобных кадрах зрители могут усмотреть намеки на сексуальный подтекст, что также неуместно во время трансляции игры", - говорится в сообщении футбольной организации.

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Напомним, во время мундиаля было зафиксировано несколько фактов домогательств к женщинам-репортерам. Также скандал разгорелся вокруг россиянки, которая снималась в фильмах для взрослых. На ЧМ-2018 девушка случайно попала в объективы телекамер и после была признана одной из красивейших болельщиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранный болельщик занялся сексом с россиянкой прямо на трибуне во время матча на чемпионате мира по футболу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
ФИФА
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