Слишком сексуально: ФИФА объяснила неожиданное требование на ЧМ-2018

В Международной федерации футбола (ФИФА) пояснили, почему просили официальных вещателей чемпионата мира по футболу-2018 уделять меньше эфирного времени симпатичным болельщицам на трибунах во время трансляций.

В ФИФА проводят антидискриминационную кампанию.

"Длительная демонстрация девушек на трибунах может показаться неэтичной. Кроме того, в подобных кадрах зрители могут усмотреть намеки на сексуальный подтекст, что также неуместно во время трансляции игры", - говорится в сообщении футбольной организации.

Напомним, во время мундиаля было зафиксировано несколько фактов домогательств к женщинам-репортерам. Также скандал разгорелся вокруг россиянки, которая снималась в фильмах для взрослых. На ЧМ-2018 девушка случайно попала в объективы телекамер и после была признана одной из красивейших болельщиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранный болельщик занялся сексом с россиянкой прямо на трибуне во время матча на чемпионате мира по футболу.