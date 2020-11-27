Менеджер Марадоны: Диего позволил себе умереть, ведь больше не хотел жить

Менеджер и друг легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в среду, 25 ноября, Стефано Чечи считает, что аргентинец сознательно не боролся за то, чтобы продолжать жить.

Он заявил, что Марадона устал от окружающих его проблем и ослаб физически и морально. По его мнению, самим собой Диего перестал быть в 17 лет, когда стал звездой.

"Сейчас ведется расследование смерти Марадоны, люди указывают на то, что можно было сделать иначе, но эта ситуация похожа на всю его жизнь. Диего перестал быть собой в 17 лет. К нему тяжело было найти подход как к личности, поскольку он был уязвимым, крайне беспокойным, скромным и добродушным. В последнее время Марадона стал слабым физически и морально. Я думаю, что он устал и позволил себе умереть, так как больше не хотел жить. Хаос, который царил в его семье, не давал ему покоя", – цитирует слова Чечи издание Football-Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине прошли секретные похороны Марадоны. Ранее вскрытие установило причину его смерти.