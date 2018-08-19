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Мексиканский футболист забил фантастический гол "пушкой"

3.1тЧитать новость на украинском

Правый вингер мексиканского клуба "УАНЛ Тигрес" Хавьер Акино отметился фантастическим "выстрелом" в 4-м туре Кубка страны. Эпизод произошел в домашнем поединке против "Атлетико Сан-Луис".

На 37-й минуте при счете 1:0 28-летний полузащитник сборной Мексики практически без разбега "включил" мощнейшую "пушку" и нанес сильнейший удар метров с 25. Мяч залетел точно в девятку, не оставив шансов голкиперу.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Тигрес". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

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Напомним, что недавно Иньеста забил дебютный гол-шедевр в Японии, повторив гениальный трюк Беркампа.

Читайте все новости по теме "чемпионат Мексики" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Мексики
Место
Мексика
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
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