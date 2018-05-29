Медленно развивается: футболист сборной России, предавший Украину, высказался об РФ

Футболист турецкого "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер не считает ситуацию в РФ ужасной, поэтому не занимается там благотворительностью. При этом уроженец Днепропетровска (ныне – Днепр) признал, что страна развивается крайне медленно.

"В Саратове, где живет моя бабушка, ужас? Не ужас. Просто страна чуть помедленнее развивается, чем Европа. Я же вырос в Киргизии и знаю реалии, как может быть. У меня там было счастливое детство. Большая семья, все жили в одном подъезде, вместе играли, на дачу ездили с дедушкой, шашлыки жарили. Нет, в России не плохо", – приводит словам Нойштедтера Чемпионат.com.

Отметим, что Роман Нойштедтер отказался выступать за сборную Украины накануне Евро-2012.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна европейская страна выступила против проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года.