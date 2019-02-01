Мечтал играть за "Динамо": "Шахтер" увел игрока у киевлян

Руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко признался, что киевляне готовили трансфер 17-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Украинский футболист подписал контракт с донецким клубом в январе нынешнего года.

"Игрок, с которым мы контактировали не один год, за чьими выступлениями я очень внимательно следил, еще полгода назад говорил, что его мечта – играть в "Динамо". Но такой фактор, как родители. Есть еще "Шахтер" в этом деле – большой мастак. Мне интересно заявление главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, что они давно следили за Сиканом. Да год назад они вообще ничего о нем не знали. Даже темы не было с Сиканом на предмет общения с "Шахтером", - цитирует Ищенко Tribuna.

Даниил Сикан ФК Шахтер

При этом функционер "Динамо" не захотел раскрывать детали трансфера молодого нападающего в "Шахтер".

"Фактор родителей сыграл решающую роль. Бог ему судья. Он выбрал сам свой путь. Я считаю, что в таком возрасте мама не должна решать за сына, как ему поступать. Парень решил, что это "Шахтер". Значит, таково его решение", - подытожил Ищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зимнее трансферное окно донецкий "Шахтер" подписал киевского футболиста Валерия Бондаренко. Украинский защитник должен был заменить Ярослава Ракицкого, который несколько дней назад переехал в питерский "Зенит". Однако Бондаренко в дебютном матче за "горняков" получил повреждение и досрочно покинул поле.

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