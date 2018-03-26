"Мечта из секс-шопа": легенду "Динамо" атаковала голая фанатка

Легендарный защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук во время выступлений за одесский "Черноморец" попал в крайне курьезную ситуацию. К женатому на тот момент футболисту решила подкатить соседка по дому, выбравшая для этого весьма оригинальный наряд.

"Маргарита, моя бывшая, приехала ко мне на пару дней в Одессу. Тихий семейный вечер. Телевизор, сериал, семочки. Как говорится – ничего не предвещало беды... Звонок. Я, обернувшись полотенцем, пошел открывать дверь. На пороге стояла соседка. Распахнутая шуба на голое тело. Чулки. Пояс. Каблуки. Все. Я ох... замер от неожиданности. За спиной в квартире – жена. А передо мной стоит мечта из секс-шопа", – поделился откровениями Ващук на своей странице в социально сети Facebook.

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По признанию Владислава, в более неординарной ситуации до этого ему быть не приходилось. "Блондинка. Грудь четвертого размера, не меньше. Я стоял и смотрел на барышню что тот кастрированный кот... Сказать мне было нечего. Потом вздохнул и захлопнул дверь. Рита спросила: "Кто это?" – "Дверью ошиблись", – рассказал экс-динамовец.

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