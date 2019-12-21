Российский спортивный комментатор Василий Уткин позволил себе грубые оскорбления в адрес украинского футболиста, форварда испанского "Альбасете" Романа Зозули.

"Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у этого человека на лбу крупными буквами написано "Я М*ДАК". А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано "КОНЧЕНЫЙ", как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот", – написал Уткин в собственном телеграм-канале.

Роман Зозуля Marca

Как сообщал OBOZREVATEL:

матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

в МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Роман Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку после скандала с обвинениями в нацизме со стороны испанских фанатов.

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