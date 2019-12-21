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21 декабря • обновлено в 12:21
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/ Новости футбола

"М*дак конченый": российский журналист обматерил Зозулю

3.8т
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин позволил себе грубые оскорбления в адрес украинского футболиста, форварда испанского "Альбасете" Романа Зозули.

"Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у этого человека на лбу крупными буквами написано "Я М*ДАК". А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано "КОНЧЕНЫЙ", как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот", – написал Уткин в собственном телеграм-канале.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Marca

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Роман Зозуля Василий Уткин
Место
Россия
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7
Комментарии
88
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Смешно
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Интересно
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Печально
13
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Andrii Andrii
Andrii Andrii
ордынские тролли даже в субботу на работе)
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0
0
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Сосуля одним словом
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3
3
Он Алекс
Он Алекс
Быд..ятину из россиян не вытравить
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3
2

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