Мбаппе заразился COVID-19 и пришел на тренировку сборной Франции

Максим Иншаков Футбол 18:57, 8.09.2020 Обновлено: 19:36, 8.09.2020

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус утром 7 сентября, провел тренировку в общей группе и лишь в конце занятия узнал, что у него позитивный результат

Как сообщает официальный сайт сборной, футболиста отправили домой.

Киллиан Мбаппе сдал положительный тест на COVID-19
Twitter Equipe de France

Заражение уже подтверждено у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля ди Марии, Леандро Паредеса, Кейлора Наваса и Маркиньоса. Мбаппе пропустит матч Франции против сборной Хорватии в Лиге наций 8 сентября.

Отметим, что Килиан является самым дорогим футболистом мира по информации авторитетного портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

В сезоне 2019/20 Мбаппе принял участие в 33 матчах за французский клуб, записав на свой счет 30 голов и 17 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" хочет бесплатно оформить трансфер Мбаппе из ПСЖ.

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