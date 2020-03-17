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17 марта • обновлено в 21:26
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Матюиди в "Ювентусе" заражен коронавирусом

1.4т
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Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Блез Матюиди

Блез Матюиди

Чемпион мира в составе сборной Франции с 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции. У него не обнаружено никаких симптомов вирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта одноклубник Матюиди по "Ювентусу" Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.

12 марта лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
ФК Ювентус
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