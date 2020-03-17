Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Блез Матюиди
Чемпион мира в составе сборной Франции с 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции. У него не обнаружено никаких симптомов вирусной инфекции.
Secondo giocatore bianconero positivo al COVID-19: https://t.co/qjpHURVCHi pic.twitter.com/rHiT80SL5E— JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта одноклубник Матюиди по "Ювентусу" Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.
12 марта лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.
Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
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