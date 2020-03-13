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13 марта • обновлено в 16:28
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Матчи сборной Украины будут отменены из-за коронавируса — СМИ

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Товарищеские матчи сборной Украины против Польши (27 марта, Хожув) и Франции (31 марта, Париж) будут отменены из-за коронавируса.

Как сообщает информагентство Zbirna, под запрет попадут все контрольные поединки сборных, запланированные на март. С большой долей вероятности об этом будет объявлено по итогам совещания УЕФА, которое должно состояться 17 марта.

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Напомним, что ранее стало известно о том, что выездные товарищеские матчи нашей команды против Франции и Польши пройдут при пустых трибунах.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение отменить все еврокубковые поединки, запланированные на 17-19 марта.

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Тема
Коронавирус
Теги
сборная Польши по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Украины по футболу
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