Матч "Зари" в Лиге Европы войдет в историю футбола

Матч первого тура Лиги Европы между "Лестером" и "Зарей" обслужит французская бригада арбитров во главе с 36-летней Стефани Фраппар.

Как сообщает издание zbirna, впервые в истории футбола на поединке основной сетки международного турнира среди мужчин будет работать женщина. Помощниками француженки на линиях будут Сириль Мунье и Бенжамен Паже. Четвертый судья – Йоан Хамель.

Отмечается, что в 2019 году Фраппар обслуживала матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", который закончился победой первых в серии пенальти.

Напомним, что поединок первого тура Лиги Европы 2020/21 "Заря" проведет в четверг, 22 октября, на стадионе "Кинг Пауер Стэдиум" в Лестере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее луганский клуб узнал соперников по групповому турниру ЛЕ.