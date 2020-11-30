Матч "Ювентус" – "Динамо" войдет в историю Лиги чемпионов

Матч пятого тура Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо" станет историческим, поскольку впервые в истории турнира главной судьей на поединке будет женщина.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, игру обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Помогать ей будут Хишам Закрани (на бровке), Меди Рамуни (на бровке), Карим Абед (четвертый рефери) и Бенуа Мийо (видеоассистент (VAR)).

Отметим, что ранее она стала первой женщиной работавшей на матче основной сетки Лиги Европы. Тогда она судила поединок "Лестера" и луганской "Зари".

Напомним, что встреча "Ювентуса" и "Динамо" в Лиге чемпионов состоится в среду, 2 декабря. Киевляне улетели в Турин в составе 24 футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль вошла в историю Лиги наций.