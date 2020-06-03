Матч, в котором затравили Зозулю, станет первым после паузы в испанском футболе
Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули, станет первым после возобновления футбола в Испании.
Как сообщается на официальной странице Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) в Twitter, второй тайм поединка будет доигран 10 июня. Первая половина встречи между "Райо Вальекано" и "Альбасете" закончилась вничью 0:0.
Отметим, что испанская Ла Лига стартует 11 июня, на следующий день после доигровки скандального матча.
Напомним, что во время поединка болельщики "Райо Вальекано" называли Зозулю нацистом, в результате чего он и другие игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нападающий помог Испании в борьбе с коронавирусом, но это не помогло завоевать уважение некоторых болельщиков, которые продолжают называть его нацистом.