Матч, в котором затравили Зозулю, станет первым после паузы в испанском футболе

Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули, станет первым после возобновления футбола в Испании.

Как сообщается на официальной странице Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) в Twitter, второй тайм поединка будет доигран 10 июня. Первая половина встречи между "Райо Вальекано" и "Альбасете" закончилась вничью 0:0.

Болельщики "Райо Вальекано" не любят Романа Зозулю

Отметим, что испанская Ла Лига стартует 11 июня, на следующий день после доигровки скандального матча.

Напомним, что во время поединка болельщики "Райо Вальекано" называли Зозулю нацистом, в результате чего он и другие игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский нападающий помог Испании в борьбе с коронавирусом, но это не помогло завоевать уважение некоторых болельщиков, которые продолжают называть его нацистом.