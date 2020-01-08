Матч в Киеве вошел в список лучших поединков десятилетия

Французский Eurosport определился с десятью лучшими футбольными матчами 2010-х годов. На седьмой строчке рейтинга оказался финал Евро-2012 между Испанией и Италией, который прошел в Киеве.
Как сообщает Telegram-канал Eurosport.ru, лучшим поединком десятилетия признан полуфинал чемпионата мира 2014 года, в котором Германия разгромила хозяйку турнира Бразилию со счетом 7:1, на втором месте оказалось Эль-Класико 2010 года, в котором "Барселона" уничтожила "Реал" – 5:0. На третьей строчке – победа каталонцев в домашнем матче Лиги чемпионов 2016/17 против "ПСЖ" со счетом 6:1.
Бразилия 1-7 Германия
Коммерсант
Полный список матчей выглядит следующим образом:
1. Бразилия 1:7 Германия (Чемпионат мира 2014 года).
2. "Барселона" 5:0 "Реал"(Чемпионат Испании 2010/11).
3. "Барселона 6:1 "ПСЖ" (Лига чемпионов 2016/17).
4. Испания 1:5 Нидерланды (Чемпионат мира 2014 года).
5. "Барселона" 3:1 "Манчестер Юнайтед" (Лига чемпионов 2010/11).
6. "Реал" 1:4 "Аякс" (Лига чемпионов 2018/19).
7. Испания 4:0 Италия (Чемпионат Европы 2012 года).
8. Франция 4:3 Аргентина (Чемпионат мира 2018 года).
9. "Ливерпуль" 4:0 "Барселона" (Лига чемпионов 2018/19).
10. "Барселона" 1:0 "Интер" (Лига чемпионов 2009/10).
Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Шальке" и дортмундской "Боруссии" (4:4), в котором участвовали Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, попал в список топ-50 матчей десятилетия по версии FourFourTwo.
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