Главная Новости
8 января • обновлено в 14:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Матч в Киеве вошел в список лучших поединков десятилетия

2.3т
Читать материал на украинском

Французский Eurosport определился с десятью лучшими футбольными матчами 2010-х годов. На седьмой строчке рейтинга оказался финал Евро-2012 между Испанией и Италией, который прошел в Киеве.

Как сообщает Telegram-канал Eurosport.ru, лучшим поединком десятилетия признан полуфинал чемпионата мира 2014 года, в котором Германия разгромила хозяйку турнира Бразилию со счетом 7:1, на втором месте оказалось Эль-Класико 2010 года, в котором "Барселона" уничтожила "Реал" – 5:0. На третьей строчке – победа каталонцев в домашнем матче Лиги чемпионов 2016/17 против "ПСЖ" со счетом 6:1.

Бразилия 1-7 Германия

Бразилия 1-7 Германия

Коммерсант

Полный список матчей выглядит следующим образом:

1. Бразилия 1:7 Германия (Чемпионат мира 2014 года).

2. "Барселона" 5:0 "Реал"(Чемпионат Испании 2010/11).

3. "Барселона 6:1 "ПСЖ" (Лига чемпионов 2016/17).

4. Испания 1:5 Нидерланды (Чемпионат мира 2014 года).

5. "Барселона" 3:1 "Манчестер Юнайтед" (Лига чемпионов 2010/11).

6. "Реал" 1:4 "Аякс" (Лига чемпионов 2018/19).

7. Испания 4:0 Италия (Чемпионат Европы 2012 года).

8. Франция 4:3 Аргентина (Чемпионат мира 2018 года).

9. "Ливерпуль" 4:0 "Барселона" (Лига чемпионов 2018/19).

10. "Барселона" 1:0 "Интер" (Лига чемпионов 2009/10).

Новости
4 гола за 10 минут: в Англии выдали ураганный матч-триллер

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Шальке" и дортмундской "Боруссии" (4:4), в котором участвовали Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, попал в список топ-50 матчей десятилетия по версии FourFourTwo.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "ЧМ-2014" на OBOZREVATEL.

Темы
ЧМ-2014 Лига чемпионов Чемпионат мира 2018 Евро-2012
Теги
Сборная Нидерландов по футболу ФК Манчестер Юнайтед ФК Аякс ФК Интер Реал Мадрид ФК Ливерпуль сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу ФК Барселона ПСЖ сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги