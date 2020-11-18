Матч Украины отменили, Германия проиграла 0-6: спортивные итоги 17 ноября
Матч Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за коронавируса в нашей команде, а знаменитый Карлос Тевес в игре Кубка Аргентины получил желтую карточку уже на третьей секунде.
Кроме того, сборная Германия потерпела от Испании самое крупное поражение в своей истории в официальном матче.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Матч Швейцария – Украина отменен
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