Главная Новости
25 ноября • обновлено в 17:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Украина намного выше": легенда "Динамо" поставил на место россиян перед Евро-2020

2.8т
Читать материал на украинском

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал нападки россиян в сторону нападающего "сине-желтой" команды Романа Яремчука.

Также известный специалист отметил, что Украина обыграет Россию, если команды встретятся на Евро-2020.

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

"Это глупость нападать на футболистов. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. "Сине-желтые" намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", – сказал Йожеф Сабо в интервью изданию footboom.com.

Новости
Грязь из России: форвард сборной Украины прокомментировал скандальное высказывание

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук вызвал в России истерию после его иронического комментария в адрес российской сборной, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Йожеф Сабо
Теги
Сборная Украины по футболу сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Каждый Йожин Бажин свое болото хвалит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Стефанова, Вам, москалям, с монголами играть или Лугандоном и быть вечными чемпионами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги