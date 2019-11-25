"Украина намного выше": легенда "Динамо" поставил на место россиян перед Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал нападки россиян в сторону нападающего "сине-желтой" команды Романа Яремчука.

Также известный специалист отметил, что Украина обыграет Россию, если команды встретятся на Евро-2020.

Йожеф Сабо

"Это глупость нападать на футболистов. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки, в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. "Сине-желтые" намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", – сказал Йожеф Сабо в интервью изданию footboom.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук вызвал в России истерию после его иронического комментария в адрес российской сборной, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

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