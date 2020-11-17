Матч Швейцария – Украина отменен

Михаил Морозов Футбол 15:38, 17.11.2020 Обновлено: 15:56, 17.11.2020

Матч пятого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен из-за вспышки коронавируса в нашей сборной.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), вся делегация нашей команды была отправлена на карантин. Такое решение было принято департаментом охраны здоровья кантона Люцерн, на территории которого должен был состоятся поединок.

Несмотря на готовность Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Швейцарской ассоциации футбола не отказываться от проведения игры, запрет местных властей перечеркивает все усилия сторон. Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения в поединке с Германией (1:3) стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в сборной Украины. После этого главный тренер Андрей Шевченко довызвал в национальную команду молодых футболистов. Дополнительные ПЦР-тесты показали положительный результат у трех игроков и одного члена персонала.

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