Матч Швейцария – Украина может состояться: СМИ назвали варианты

Максим Иншаков Футбол 18:26, 17.11.2020 Обновлено: 18:35, 17.11.2020

После того, как правительство кантона Люцерн запретило проводить матч Лиги наций Швейцария – Украина, встреча может состоятся в другом кантоне в ближайшие два дня, сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.

В качестве других вариантов рассматривается срочная замена национальной сборной другой командой, а также перенос матча на более поздний срок.

Как уточняет издания, если нашей команде будет засчитано техническое поражение руководство Украинской ассоциации футбола не исключает возможности подачи протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 17 ноября, положительные тесты сдали три украинских футболиста: Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

В случае технического поражения Украина потеряет прописку в элитном дивизионе Лиги наций и вылетит в Лигу B.

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