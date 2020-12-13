Матч "Шахтера" в УПЛ отменен

Максим Иншаков Футбол 11:05, 13.12.2020 Обновлено: 11:20, 13.12.2020

Матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и "Ингульцем" не состоится, по причине неудовлетворительного состояния поля стадиона "Звезда" в Кропивницком.

Стадион в Кропивницком
Footboom.com

На арене не работал подогрев, а сам газон никак не был защищен от осадков. В итоге поле обледенело и оказалось непригодным к проведению игры.

Главный арбитр Дмитрий Кривушкин вместе с ассистентами вышел на поле в бутсах проверить состояние травяного покрова, но шипы скользили по льду. Делегат Украинской ассоциации футбола (УАФ) Владимир Фощий отменил поединок.

Самым вероятным вариантом развития события станет техническое поражение "Ингульца", так как хозяева берут на себя ответственность за создание нужных условий проведения матчей.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Иране за "работу на Запад" казнили оппозиционного журналиста

С нами Бог. Тогда кто же против нас?

Ермак напрямую причастен к срыву операции по задержанию "вагнеровцев", – Бутусов

Умер Валентин Гафт: что он говорил об Украине

В сети сообщили об экологической катастрофе на оккупированной Луганщине