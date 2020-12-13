Матч "Шахтера" в УПЛ отменен

Матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и "Ингульцем" не состоится, по причине неудовлетворительного состояния поля стадиона "Звезда" в Кропивницком.

На арене не работал подогрев, а сам газон никак не был защищен от осадков. В итоге поле обледенело и оказалось непригодным к проведению игры.

Главный арбитр Дмитрий Кривушкин вместе с ассистентами вышел на поле в бутсах проверить состояние травяного покрова, но шипы скользили по льду. Делегат Украинской ассоциации футбола (УАФ) Владимир Фощий отменил поединок.

Самым вероятным вариантом развития события станет техническое поражение "Ингульца", так как хозяева берут на себя ответственность за создание нужных условий проведения матчей.