Впервые в истории: "Шахтер" и "Динамо" проведут уникальный матч в УПЛ

Впервые в истории противостояния "Шахтера" и "Динамо" украинское Эль-Класико будет судить полностью женская бригада арбитров.

Главным рефери центрального матча 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге назначена Екатерина Монзуль. 38-летней харьковчанке будут помогать Александра Ардашева (Сумы) и Марина Стрелецкая (Киев).

Поединок "Шахтер" - "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало 31 мая в 17:00.

Женщины-арбитры на матче УПЛ кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Женщины-арбитры на матче УПЛ кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Женщины-арбитры на матче УПЛ кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Напомним, что впервые в истории Украины полностью женская бригада арбитров вывела команды на матч в Премьер-лиге в ноябре 2018-го. Уникальный случай для нашего футбола произошел в игре 14- го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и ФК "Львов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта арбитр матча 22-го тура УПЛ "Десна"– "Заря" Екатерина Монзуль удалила полузащитника луганского клуба Максима Лунева и хавбека "Десны" Алексея Гуцуляка после просмотра видеоповторов.

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