Главная Новости
28 мая • обновлено в 20:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Впервые в истории: "Шахтер" и "Динамо" проведут уникальный матч в УПЛ

1.2т
Читать материал на украинском

Впервые в истории противостояния "Шахтера" и "Динамо" украинское Эль-Класико будет судить полностью женская бригада арбитров.

Главным рефери центрального матча 24-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге назначена Екатерина Монзуль. 38-летней харьковчанке будут помогать Александра Ардашева (Сумы) и Марина Стрелецкая (Киев).

Поединок "Шахтер" - "Динамо", по обоюдной договоренности сторон, состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало 31 мая в 17:00.

Женщины-арбитры на матче УПЛ

Женщины-арбитры на матче УПЛ

кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Женщины-арбитры на матче УПЛ

Женщины-арбитры на матче УПЛ

кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Женщины-арбитры на матче УПЛ

Женщины-арбитры на матче УПЛ

кадр из видеотрансляции телеканала Футбол

Напомним, что впервые в истории Украины полностью женская бригада арбитров вывела команды на матч в Премьер-лиге в ноябре 2018-го. Уникальный случай для нашего футбола произошел в игре 14- го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и ФК "Львов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта арбитр матча 22-го тура УПЛ "Десна"– "Заря" Екатерина Монзуль удалила полузащитника луганского клуба Максима Лунева и хавбека "Десны" Алексея Гуцуляка после просмотра видеоповторов.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персона
Екатерина Монзуль
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Динамо
Тотал меньше 2.5
1.79 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Айнтрахт
Тотал больше 2.5
1.71 Сделать ставку
Герта
VS
Аугсбург
Победа Герты
1.97 Сделать ставку
Майнц
VS
Хоффенхайм
Инд. тотал Майнца больше 1.5
2.12 Сделать ставку
Шальке
VS
Вердер
Инд. тотал Шальке меньше 1.5
1.61 Сделать ставку
Бавария
VS
Фортуна
Обе забьют
2.32 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
Honoris
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
Espada
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Gen.G
Победа Gen.G
2,16 Сделать ставку