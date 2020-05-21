Матч "Шахтер" - "Динамо" перенесен - СМИ: названы новые дата и место

Матч 24-го тура возобновленного сезона Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Динамо" не состоится 30 мая в Харькове, как было запланировано.

"На 90% решено. "Шахтер" – "Динамо" состоится на неделю позже, чем планировалось. 6 июня в Киеве на "Олимпийском". Клубы между собой уже договорились", – написал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в Instagram.

@o.yashchuk_tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины объявил об ослаблении карантинных мер в стране с 22 мая, в том числе разрешив проводить спортивные соревнования.

Рранее СМИ опубликовали план завершения УПЛ, назвав дату рестарта и окончания сезона. Также появилась информация, когда состоится финал Кубка Украины.

Отметим, что пятеро футболистов киевского "Динамо" получили травмы после выхода с карантина.